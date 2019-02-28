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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 azalışla 370,92 puan, Almanya'da DAX endeksi, yüzde 0,51 değer kaybıyla 11.429,83 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 azalışla 370,92 puan, Almanya'da DAX endeksi, yüzde 0,51 değer kaybıyla 11.429,83 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 kayıpla 7.070,34 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybıyla 5.04,77 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,68 azalışla 9.149,07 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 20.455,50 puanda seyrediyor.

İngiltere'de Brexit ile ilgili mart ayında yapılacak oylamalar beklenirken, İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan "İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının iş dünyası ve ticaret üzerindeki etkileri" raporunda, ülkenin 29 Mart’ta birlikten anlaşma olmaksızın ayrılması halinde uygulanacak gümrük kontrollerinin iş dünyasına yıllık yaklaşık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği belirtildi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik ve Brexit endişeleri ile piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

İtalya'daki bankacılık sisteminin Avro Bölgesi için risk oluşturabileceği yönündeki raporlara da değinen analistler, bugün ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade etti.

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