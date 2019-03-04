Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin dünya Bursa
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle haftaya yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 artışla 375,83 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 artışla 375,83 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 11.629,84 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 primle 7.129,13 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kazancıyla 5.292,37 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 9.299,30 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 artışla 20.789,50 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını söyledi.

Brexit gelişmeleri ve İtalya'daki finans sektörüne ilişkin risklerin de yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirten analistler, bu haftaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de inşaat harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5