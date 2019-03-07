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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İspanya hariç güne düşüşle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalışla 374,76 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37 kayıpla 11.544,59 puan oldu.İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İspanya hariç güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalışla 374,76 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37 kayıpla 11.544,59 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 7.186,43 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 5.275,61 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 artışla 9.302,00 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 azalışla 20.839,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından artan ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikle küresel piyasalarda risk iştahı azaldı. OECD, dün açıkladığı raporda, küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.

Avrupa'da ayrıca, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden gelen açıklamalar Brexit'e ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden oldu.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

ECB'nin bugün faizleri değiştirmeyeceğini ancak yeni varlık alım programı ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajların takip edileceğini belirten analistler, aşağı yönlü revize edilmesi beklenen ekonomik tahminlerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

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