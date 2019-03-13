İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 artışla 373,12 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 azalışla 11.502,11 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 kayıpla 7.140,68 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 kazançla 5.276,98 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 9.152,29 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 primle 20.696,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

İngiliz parlamentosu, dün akşamki oylamada hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini de reddetti. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit Anlaşması,242'ye karşı 391 oyla kabul edilmedi.



Anlaşma ile ilgili tartışmalara neden olan "tedbir maddesi"; İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrası fiziki sınır girmesini önlemek için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyordu. Sert Brexit yanlıları bu maddeyle İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunuyordu.



Anlaşmanın reddedilmesi sonrası bugün parlamentoda ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğinin oylanması, bu teklifin de kabul edilmemesi durumunda yarın ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' teklifinin görüşülmesi bekleniyor.



Parlamentoda çoğunluk daha önce yapılan bir oylamada ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğinin ortadan kaldırılması yönündeki bir önergeyi desteklemiş ancak önergelerin hükümetleri bağlayıcılığı bulunmadığından hükümet, bu seçeneği masada tutmayı sürdürmüştü.



Hükümet, Brexit tarihi konusunda da ''kısa süreli'' bir ertelemeden yana tavır alıyor. Başbakan Theresa May, muhtemel bir erteleme için haziran sonuna işaret etmişti.



AB, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken her şeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı." uyarısında bulundu.



Analistler, anlaşmasız ayrılığın finans piyasaları için en olumsuz seçenek olduğunu belirterek, bu ihtimalin artmasının piyasaları negatif etkilediğini ifade etti.

Bugün ayrıca Avro Bölgesinde sanayi üretimi verisi takip edilecek.