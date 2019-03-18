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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,08 artışla 381,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 kazançla 11.696,04 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,08 artışla 381,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 kazançla 11.696,04 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.251,27 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 5.409,77 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 primle 9.373,95 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 yükselişle 21.160,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Brexit gelişmelerinin gündemi bu hafta da meşgul edeceğini belirterek, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını, bugün de Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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