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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, Fransa hariç güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,13 artışla 382,60 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 kazançla 11.674,35 puan oldu. İngiltere'de FTSE...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, Fransa hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,13 artışla 382,60 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 kazançla 11.674,35 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.307,78 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 5.407,40 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 primle 9.421,00 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 21.241,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Brexit'e ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini aktardı.

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Avrupa Borsaları
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