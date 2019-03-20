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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 azalışla 383,06 puan oldu. Almanya'da şubat ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 azalışla 383,06 puan oldu.

Almanya'da şubat ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 2,6 arttı. Beklentileri karşılayamayan ÜFE verisinin ardından DAX endeksi, yüzde 0,75 değer kaybıyla 11.699,78 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 kayıpla 7.314,64 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 5.418,85 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 artışla 9.502,81 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 21.447,50 puanda seyrediyor.

Avrupa'da yarın başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Brexit'e ilişkin belirsizlikler devam ederken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada, düzenli bir Brexit'in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirterek, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydetti.

Bugün ayrıca, İngiltere'de açıklanacak enflasyon verisi takip edilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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