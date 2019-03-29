İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe pozitif başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 378,00 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,42 artışla 11.475,10 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artışla 7.278,23 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 primle 5.337,15 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,47 değer kazancıyla 9.218,41 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 artışla 21.161,50 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, küresel piyasaların Brexit'e ilişkin bugün İngiltere parlamentosunda yapılacak oylamalara odaklandığını belirterek, İngiltere'de büyüme ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini söyledi.