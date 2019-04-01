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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftaya pozitif başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 381,91 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85 artışla 11.627,06 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftaya pozitif başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 381,91 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85 artışla 11.627,06 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artışla 7.324,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 primle 5.393,85 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 değer kazancıyla 9.299,70 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 artışla 21.450,23 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini, Brexit sürecinin ise gündemin odağındaki yerini korumaya devam ettiğini bildirdi.

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