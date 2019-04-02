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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne pozitif başladı. Açılışın ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,1 artışla 11.686,39 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.341,25 puan oldu. Stoxx Europe 600 endeksi yatay...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne pozitif başladı.

Açılışın ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,1 artışla 11.686,39 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.341,25 puan oldu.

Stoxx Europe 600 endeksi yatay seyirle 383,65 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 5.409,10 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 9.371,93 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 21.520,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa piyasalarında Brexit kördüğümü gündemin odağındaki yerini korumaya devam ediyor. İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda dün 4 Brexit senaryosuna ilişkin yapılan oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği bulamadı.

İngiltere’nin Brexit anlaşmasını parlamentosundan geçirmemesi halinde 10 Nisan’da Brexit gündemiyle yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde, Brexit tarihinin bir kez daha ve daha uzun süreli ertelenmesi bekleniyor. Aksi takdirde İngiltere, 12 Nisan’da AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak.

Analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi verileri ile Brexit gelişmelerinin takip edileceğini kaydetti.

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