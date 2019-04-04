Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin EWE Bilsan LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.ABD ile Çinli yetkililer arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik haberlerin küresel piyasaları pozitif etkilemesine karşın beklentilerin de altında gelen Almanya'daki...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

ABD ile Çinli yetkililer arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik haberlerin küresel piyasaları pozitif etkilemesine karşın beklentilerin de altında gelen Almanya'daki fabrika siparişleri verisiyle Avrupa borsaları, güne negatif bir başlangıç yaptı.

Almanya'da şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri verisi aylık yüzde 4,2 ve yıllık yüzde 8,4 azaldı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 azalışla 387,36 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 kayıpla 11.934,98 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 değer kaybıyla 7.376,36 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5,453,38 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,02 kayıpla 9,483,61 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 21.673,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, anlaşmasız Brexit seçeneğinin ortadan kalkmasının Başbakan Theresa May'in parti içindeki muhaliflere karşı elini güçlendirebileceğini belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin, 10 Nisan'da Brexit gündemiyle toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde, AB'den son bir uzatma talep etme imkanı bulunuyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5