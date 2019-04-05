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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,01 arışla 11.988,33 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,17 artışla 7.413,23 puan oldu. Stoxx Europe 600...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,01 arışla 11.988,33 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,17 artışla 7.413,23 puan oldu.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,10 artışla 388,24 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 primle 5.472,93 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 9.545,30 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 artışla 21.765,87 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.


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