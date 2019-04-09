İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yatay seyirle 387,56 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 azalışla 11.941,20 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 kayıpla 7.436,07 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 5.458,85 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 artışla 9.448,73 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 kazançla 21.796,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin devam etmesi ile karışık bir seyir izliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerini gümrük tarifeleri ile ilgili uyardığı haberleri, ABD ve Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği törpüledi.

Trump yönetiminin AB'yi yeni gümrük tarifeleri ile tehdit ettiği yönündeki haberler sonrası piyasalarda risk iştahı azalırken, bugün Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gerçekleştireceği yıllık bahar toplantısı ve politik gelişmeler takip edilecek.

Avrupa'da Brexit kördüğümünün nasıl çözüleceği tartışmaları devam ediyor. İngiltere'nin Brexit için erteleme talebinin, yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşması için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in desteğini arıyor.

Brexit anlaşmasına parlamentoda verilen ret kararları, yatırımcılardaki endişeleri artırırken, belirsizlikler İngiltere'de yatırımların ertelenmesine, hizmet, inşaat ve imalat sektörlerinin ivme kaybetmesine neden oluyor.