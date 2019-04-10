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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artarak 385,95 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,2 yükselerek 11.872,20 puan oldu. Fransa'da...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artarak 385,95 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,2 yükselerek 11.872,20 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.444,40 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.431,00 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 21.697,70 puan seviyelerinde seyrediyor. Avrupa borsalarından negatif ayrışan İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 7.420,20 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Brexit konusunun ele alınacağını ve İngiltere'nin Brexit tarihini erteleme talebinin görüşüleceğini belirterek, zirveden gelecek haberlerin yanı sıra bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) programı hakkında verilecek mesajların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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