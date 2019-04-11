İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 azalışla 386,38 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 kayıpla 7.405,90 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 artışla 11.913,23 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 kazançla 5.473,37 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 9.400,79 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 azalışla 21.578,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa'da, dün Brüksel'de gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde Brexit'in ertelenmesi yönünde anlaşmaya varıldı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, İngiltere'nin birlikten ayrılış tarihinin ertelenmesini görüşmek üzere bir araya getiren zirvenin sonuç bildirgesinde, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit tarihini erteleme talebine AB Konseyi'nin olumlu yanıt verdiği belirtilerek, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir." ifadelerine yer verildi.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin, taraflardan gelen açıklamalarla devam ettiğini belirterek, Fed tutanaklarında ekonomik aktiviteye ilişkin önemli belirsizlikler bulunduğunu, bu nedenle faiz adımları konusunda esnek olunması gerektiği vurgusunun öne çıktığını kaydetti.

