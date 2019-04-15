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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 387,56 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 kayıpla 7.435,81 puan oldu. Almanya'da...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 387,56 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 kayıpla 7.435,81 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 artışla 12.005,07 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 kazançla 5.503,27 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 değer kazancıyla 9.519,50 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 primle 21.939,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Brexit’in ertelenmesi sonrası yatırımcıların ticaret müzakerelerine odaklandığını belirterek, açıklanacak şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin de piyasaların kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



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