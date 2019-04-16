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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,27 artışla 389,10 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 kazançla 12.037,51 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,27 artışla 389,10 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 kazançla 12.037,51 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artışla 7.443,45 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kazancıyla 5.512,82 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 primle 9.517,54 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 yükselişle 21.952,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin yeni bir haber akışının olmaması, Brexit'in ertelenmesi ve veri takviminin görece zayıf olması küresel pay piyasalarında sakin bir seyir izlenmesine neden oluyor.

Analistler, yatırımcıların açıklanacak şirket karlarına odaklandığını belirterek, bugün Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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