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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 azalışla 389,76 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 kayıpla 12.213,05 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 azalışla 389,76 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 kayıpla 12.213,05 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 değer kazancıyla 7.473,42 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 azalışla 5.571,97 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 kayıpla 9.554,40 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 gerileme ile 21.915,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

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