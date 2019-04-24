İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 azalışla 390,96 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,04 kayıpla 12.229,92 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 değer kaybıyla 7.492,73 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 azalışla 5.574,77 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 9.516,00 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 gerileme ile 21.860,00 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, açıklanacak şirket karlarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu vurgulayarak, bugün Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa'nın gündemini meşgul eden en önemli konulardan biri de ABD'nin, İran'da petrol ithalatı konusundaki muafiyeti sonlandıracağını açıklaması oldu. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD'nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararının üzüntüyle karşılandığını belirterek, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği sürece AB'nin de nükleer anlaşmayı uygulayacağını söyledi.

