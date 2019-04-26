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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 azalışla 390,10 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 kayıpla 12.271,31 puan oldu. İngiltere'de FTSE...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 azalışla 390,10 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 kayıpla 12.271,31 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 7.409,31 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 5.554,90 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 azalışla 9.466,00 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 azalışla 21.648,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Avrupa tarafında son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri karşılamaması pay piyasalarında alımları sınırladığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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