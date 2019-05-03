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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,15 artışla 389,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11 kazançla 12.359,41 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,15 artışla 389,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11 kazançla 12.359,41 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 artışla 7.365,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 5.543,33 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 primle 9.428,09 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 21.732,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti. Bugün ayrıca Avro Bölgesinde enflasyon verisi takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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