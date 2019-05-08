İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 azalarak 381,14 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22 artarak 12.120,01 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi 5.397,40 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 7.247,27 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 kayıpla 9.211,90 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 gerilemeyle 21.143,67 puanda seyrediyor.
Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin, ticaret savaşı endişeleri ile gerileyen pay piyasalarında satış baskısını artırdığını ifade etti.
Avrupa tarafında bugün makroekonomik veri gündeminin zayıf olduğuna dikkati çeken analistler, iç dinamiklerin öne çıkacağını, ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının ise pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.