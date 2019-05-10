İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 artarak 379,18 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,02 yükselerek 12.092,20 puan oldu.



Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 artışla 5.365,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 7.249,60, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 artışla 9.145,60 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,87 yükselişle 20.997,55 puanda seyrediyor.



Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde bugün uygulamaya konulan yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine rağmen Çin tarafından gelen sakin açıklamalarla Avrupa piyasalarında alıcılı seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün Avrupa tarafında İngiltere'de anayi üretimi, dış ticaret dengesi ve 1. çeyrek büyüme, ABD'de TÜFE ve reel ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğine belirten analistler, Washington'da gerçekleşmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının ise pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini dile getirdi.