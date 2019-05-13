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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları İngiltere hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalarak 376,10 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 gerileyerek 12.007,53...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları İngiltere hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalarak 376,10 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 gerileyerek 12.007,53 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 5.314,31 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 azalışla 9.093,70 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 gerilemeyle 20.782,65 puanda seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 7.209,02 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında cuma günü devam eden ticaret müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamamasının dünya borsalarında satış baskısı yarattığını belirterek, Avrupa tarafında veri gündeminin bulunmadığını, hisse bazlı hareketlerin takip edileceğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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