İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artarak 374,20 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 yükselerek 11.931,70 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 artışla 5.302,68 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 9.088,70 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 primle 20.698,80 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 kazançla 7.191,15 puanda bulunuyor.
Analistler, Avrupa tarafında bugün sanayi üretimi ve ZEW endekslerinin takip edileceğini, ayrıca İngiltere'de mart ayı işsizlik verilerinin açıklanacağını belirterek, 1,12 seviyelerinde dengelenen avro/dolar paritesinin seyrinin de piyasaların yönü açısından önemli olduğunu vurguladı.