İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 375,57 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25 gerileyerek 11.961,67 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 azalışla 5.321,85 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 9.092,80 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 kayıpla 20.750,05 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 gerilemeyle 7.239,17 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün Almanya'da ilk çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 0,6 ile piyasa öngörülerinin 0,1 puan altında kaldığını belirterek, Avro Bölgesi büyüme verisinin beklendiğini kaydetti.