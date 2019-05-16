İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 azalarak 376,45 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54 gerileyerek 12.034,89 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 gerilemeyle 7.267,05 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 azalışla 5.348,53 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 9.154,90 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 kayıpla 20.797,14 puanda bulunuyor.
Analistler, ticaret savaşına ilişkin endişelerin piyasalarda dalgalanmayı beraberinde getirdiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaların risk algısını yönettiğini belirterek, Avrupa tarafında dün belentiler doğrultusunda gelen büyüme verisinin ardından bugün dış ticaret dengesinin izleneceğini söyledi.