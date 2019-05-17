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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 azalarak 381,15 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60 gerileyerek 12.336,15...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 azalarak 381,15 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60 gerileyerek 12.336,15 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 gerilemeyle 7.333,85 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 azalışla 5.426,55 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 9.280,20 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 kayıpla 21.132,00 puanda bulunuyor.

Analistler, Avrupa tarafında Brexit'e ilişkin haber akışının arttığına işaret ederek, İngiltere'de Başbakan Theresa May'in haziranın ilk haftasında Avrupa Birliği ile varılan ayrılık anlaşmasını tekrar oylamaya sunacağı ve kaybetmesi durumunda partisinden istifa edeceği haberlerinin gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Gelişmelerin etkisiyle sterlin/dolar paritesinin son 3 ayın en düşük seviyesini gerilediğini, avro/dolar paritesinin de hafta başından bu yana aşağı yönlü seyrini sürdürdüğünü aktaran analistler, bugün Avrupa'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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