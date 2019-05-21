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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artarak 378,66 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 yükselerek 12.105,13...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artarak 378,66 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 yükselerek 12.105,13 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artışla 7.341,20 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 yükselişle 5.366,67 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 primle 9.207,80 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 kazançla 20.647,22 puanda seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin gelişmeler ve jeopolitik risklerin yatırımcı algısı açısından önemini koruduğunu belirterek, düşüş eğilimini sürdüren avro/dolar paritesi ile bugün açıklanacak Avro Bölgesi mayıs ayı tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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