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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 379,50 puanla, Almanya'da DAX endeksi 12.142,53 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 379,50 puanla, Almanya'da DAX endeksi 12.142,53 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artışla 7.365,73 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 9.249,50 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 20.681,70 puanda seyrediyor. Fransa'da CAC 40 endeksi 5.387,35 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasına ilişkin açıklamaları sonrasında sterlin/dolar paritesinin 1,2685 ile 4 ayın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, konuya ilişkin gelişmelerin yanı sıra bugün İngiltere enflasyon verisinin izleneceğini söyledi.

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Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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