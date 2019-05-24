Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ender emekli enerji food istanbul Bursa
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'
8 bin çiftçi icralık!
8 bin çiftçi icralık!
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 artarak 375,33 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59 yükselerek 12.024,86 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 artarak 375,33 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59 yükselerek 12.024,86 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 artışla 7.266,35 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 9.146,60 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,74 kazançla 20.285,54 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 primle 5.307,71 puanda seyrediyor.

Analistler, İngiltere'de tekrar gündemin odağına yerleşen Brexit konusunda belirsizliğin devam ettiğini, istifa baskısı altındaki Başbakan Theresa May'in bugün partisinin yönetimi ile bir araya gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Avrupa tarafında dün açıklanan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki düşüş eğiliminin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını aktaran analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD, Çin ve İran yetkililerinin ticaret savaşı ve jeopolitik risk algısı üzerinde değişikliğe neden olabilecek açıklamaları ile İngiltere'de Theresa May'in atacağı adımların takip edileceğini vurguladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5