İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 artarak 375,33 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59 yükselerek 12.024,86 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 artışla 7.266,35 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 9.146,60 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,74 kazançla 20.285,54 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 primle 5.307,71 puanda seyrediyor.

Analistler, İngiltere'de tekrar gündemin odağına yerleşen Brexit konusunda belirsizliğin devam ettiğini, istifa baskısı altındaki Başbakan Theresa May'in bugün partisinin yönetimi ile bir araya gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Avrupa tarafında dün açıklanan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki düşüş eğiliminin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını aktaran analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD, Çin ve İran yetkililerinin ticaret savaşı ve jeopolitik risk algısı üzerinde değişikliğe neden olabilecek açıklamaları ile İngiltere'de Theresa May'in atacağı adımların takip edileceğini vurguladı.