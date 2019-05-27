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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,47 artarak 377,68 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61 yükselerek 12.083,34 puan oldu. İspanya'da...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,47 artarak 377,68 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61 yükselerek 12.083,34 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,59 artışla 9.228,60 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,93 yükselişle 20.574,29 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 primle 5.340,51 puanda seyrediyor.

İngiltere piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının yansımalarının izlendiğini ifade ederek, resmi olmayan sonuçlara göre İngiltere'deki Brexit çıkmazının seçimlerde etkisini gösterdiğine işaret etti.

Brexit konusunda bir anlaşmaya varamayan ülkenin geleneksel iki partisinin oy kaybettiğini aktaran analistler, seçim sonuçlarının siyasi gündemi hareketlendireceğini, ülke bazlı ve AB'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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