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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artarak 374,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 primle 12.046,11 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artarak 374,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 primle 12.046,11 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artışla 7.243,15 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 5.303,26 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,05 artışla 20.239,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 9.164,10 puanda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini ve küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışları ile ABD'de ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

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