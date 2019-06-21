İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 artarak 386,76 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 yükselerek 12.394,17 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.448,05 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 21.443,11 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 primle 5.553,95 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,66 kazançla 9.270,10 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin daha fazla faiz indirimi ve parasal genişlemeye işaret eden açıklamaları, sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesinin pay piyasalarında yükselişi desteklediğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi’nde haziran imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 47,8 ile beklentilerin altında kaldığına işaret eden analistler, tahvil faizleri ve avro/dolar paritesindeki seyrin izleneceğini kaydetti.



