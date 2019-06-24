İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları Almanya hariç haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artarak 385,13 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 12.321,43 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 artışla 7.411,34 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 21.426,51 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 primle 5.540,91 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 kazançla 9.264,30 puanda seyrediyor.

Analistler, geçen hafta Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelen daha fazla faiz indirimi ve parasal genişleme sinyalinden destek bulan Avrupa borsalarında, bu hafta Avro Bölgesi enflasyon ve İngiltere büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesi her türlü haber akışının önem taşıdığını, ABD-İran arasındaki gelişmelerin ise jeopolitik risk algısını belirlemeye devam edeceğini aktaran analistler, avro/dolar paritesi ile 10 yıllık tahvil faizlerindeki seyrin de piyasaların yönü açısından kritik nitelikte olduğunu söyledi.