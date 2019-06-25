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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 azalarak 383,11 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 gerileyerek 12.255,25 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 azalarak 383,11 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 gerileyerek 12.255,25 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 azalışla 7.391,46 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 21.223,15 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 5.512,99 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 gerilemeyle 9.143,00 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa tarafında veri akışının zayıf olduğunu belirterek, pay piyasalarındaki düşüşte ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanmasının etkisinin bulunduğunu, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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