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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 azalarak 382,31 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 12.215,07 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 azalarak 382,31 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 12.215,07 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalışla 7.413,8 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 21.036,37 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 5.507,35 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 gerilemeyle 9.149,30 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa tarafında veri akışının zayıf olduğunu belirterek, pay piyasalarındaki düşüşte ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte dün ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz indirimine dair yaptıkları açıklamaların etkisinin bulunduğunu, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.

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Avrupa BorsalarıPiyasalar
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