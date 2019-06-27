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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 artarak 383,35 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61 yükselerek 12.318,38 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 artarak 383,35 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61 yükselerek 12.318,38 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artışla 7.435,63 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 yükselişle 21.179,53 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 kazançla 5.509,37 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 primle 9.192,50 puanda seyrediyor.

Analistler, Avro Bölgesi'nde, İngiltere'de başkanlık seçimleri ve Brexit gelişmelerinin takip edildiğini, öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin sinyalini verdiği parasal gevşemeye ilişkin yasal mevzuatın sorgulandığını belirterek, G20 Liderler Zirvesi'ne dair haber akışının da izleneceğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi güven endeksleri ile Almanya'da enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından önemli olduğunu vurgulayan analistler, 1,13-1,14 bandına yerleşen avro/dolar paritesinin seyrinin takip edileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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