Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin food istanbul Bursa Foça
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün
Benzine büyük zam geliyor!
Benzine büyük zam!
Avrupa'ya gaz vermek için hazır
Avrupa'ya gaz verecek
Boğaz'ı sevdileri
Boğaz'ı sevdileri
Tuna'nın açıları
Tuna'nın açıları

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artarak 388,53 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 yükselerek 12.530,45...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artarak 388,53 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 yükselerek 12.530,45 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artışla 7.510,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 kazançla 21.310,47 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 9.257,40 puanda bulunuyor. Fransa'da CAC 40 endeksi ise 5.569,38 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde yatay seyrediyor.

Analistler, Avrupa tarafında dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin, temel AB kurumlarının başkanlarını atamaya yönelik anlaşamadığını ve bugün tekrar toplanacağını anımsatarak, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimlerin tartışılacağını bildirdi.

İspanya, Almanya, İtalya ve Avro Bölgesi'nde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin zayıf görünümünü koruduğuna işaret eden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin izleneceğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5