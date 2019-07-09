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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 azalarak 388,52 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 gerileyerek...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 azalarak 388,52 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 gerileyerek 12.449,55 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 azalışla 7.543,50 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 21.951,85 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 kayıpla 9.259,10 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 gerilemeyle 5.576,78 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa tarafında İngiltere'deki siyasi belirsizliklerin devam ettiğini, küresel piyasalarda ise jeopolitik risklerde artış yaşandığı ifade ederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasında izleyeceği yola ilişkin beklentilerin farklılaştığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerin pay piyasalarında satış baskısı yarattığını aktaran analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğunu, politik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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