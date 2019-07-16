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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,08 azalışla 387,45 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 artışla 12.390,76...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,08 azalışla 387,45 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 artışla 12.390,76 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 22.112,74 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 kazançla 9.328,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kayıpla 5.575,09 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 7.535,66 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde mayıs ayı dış ticaret dengesi, İngiltere'de haziran ayı işsizlik rakamları ve Almanya'da temmuz ayı ZEW endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Çin ve ABD'de dün açıklanan verilerin beklentileri aşmasının ardından borsalarda görülen pozitif seyrin ardından bugünkü yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, 1,12-1,13 bandında dengelenen avro/dolar paritesinin bu seviyeleri kırıp kıramayacağının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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