Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya mersin food istanbul Turkey
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 azalarak 385,45 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,01 gerileyerek 12.204,81 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
banner17

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 azalarak 385,45 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,01 gerileyerek 12.204,81 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 azalışla 7.501,62 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 21.986,15 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,90 kayıpla 9.200,80 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 gerilemeyle 5.540,88 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,10 yükselişle 1,1240 seviyesinde işlem görüyor.


Analistler, küresel piyasaların ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri nedeniyle negatif seyrettiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün tahminlerden iyi gelen haziran ayı enflasyonuna karşın borsada düşüşler görüldüğünü söyleyen analistler, bugün İngiltere'de haziran ayı perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yurt Dışı PiyasalarAvrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5