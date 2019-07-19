Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,49 artarak 388,69 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,56 yükselerek 12.296,47 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 kazançla 7.536,80 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 yükselişle 22.151,46 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 artışla 9.270,00 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 kazançla 5.582,04 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,18 düşüşle 1,1260 seviyelerinde işlem görüyor.
Analistler, ABD'de ay sonunda gerçekleştirilecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında artan faiz indirimi beklentilerinin pay piyasalarda alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağladığını belirtti.
Avrupa borsaları
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,49 artarak 388,69 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,56 yükselerek 12.296,47 puan oldu. İngiltere'de...
19 Temmuz 2019 Cuma 10:45
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.