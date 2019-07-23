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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, artan küresel risk iştahı ile güne yükselişle başladı. Analistler, artan küresel risk iştahı ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere'deki siyasi gündem ve açıklanacak...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, artan küresel risk iştahı ile güne yükselişle başladı.

Analistler, artan küresel risk iştahı ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere'deki siyasi gündem ve açıklanacak Avro Bölgesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

25 Temmuz Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının beklendiğini ifade eden analistler, İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin liderliğine gelmesi beklenen Boris Johnson ve kabinesine ilişkin haber akışının da takip edileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 389,57 puan, DAX endeksi yüzde 0,77 yükselerek 12.384,57 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 kazançla 7.552,28 puanda bulunurken, İngiltere'de Brexit kördüğümü ve siyasi belirsizliğin devam etmesi sterlin/dolar paritesinin 1,24'e gerilemesine neden oldu. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,1190 seviyelerinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,60 yükselişle 21.866,05 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,76 artışla 9.233,30 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 primle 5.597,56 puanda seyrediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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