Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk gününe karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 390,63 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10 düşerek 12.407,81 puan...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 390,63 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10 düşerek 12.407,81 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artışla 7.592,06 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 primle 9.234,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 5.591,56 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 21.812,95 puanda seyrediyor.

Analistler, İngiltere'de yeni hükümetin belli olması sonrası Brexit konusundaki belirsizliklerin devam etmesinin, avro ve sterlin üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. Sterlin/dolar paritesi 1,2346, avro/dolar paritesi de 1,1123 ile yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylülde başlaması beklenen teşvikleri ve zayıf seyreden para birimlerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, 31 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5