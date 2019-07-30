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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne İngiltere hariç satış ağırlıklı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 389,87 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 düşüşle 12.378,20...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne İngiltere hariç satış ağırlıklı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 389,87 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 düşüşle 12.378,20 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artışla 7.706,00 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 kayıpla 9.172,60 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 5.595,42 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek 21.611,08 puanda seyrediyor.

Sterlin/dolar paritesi 1,2174, avro/dolar paritesi de 1,1134 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit endişelerinin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni kabinesi sonrası artarak devam ettiğini, buna bağlı olarak sterlin/dolar paritesinin Mart 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.

İngiltere'de sterlinin zayıflamasından destek bulan İngiltere pay piyasalarının, ihracat ağırlıklı şirket hisselerinin hızlı yükselişi ile değer kazandığını belirten analistler, bugün Avro Bölgesinde temmuz ayı ekonomik ve tüketici güven endeksi ve Almanya'da temmuz ayı tüketici fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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