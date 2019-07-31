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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 384,71 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,4 artışla 12.157,04 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 384,71 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,4 artışla 12.157,04 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 7.629,81 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 8.975,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 5.504,26 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 21.183,07 puanda seyrediyor.

Sterlin/dolar paritesi 1,2170, avro/dolar paritesi de 1,1153 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, makroekonomik verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine neden olduğunu belirterek, dün Almanya'da Tüketici Güven Endeksi'nin Nisan 2017'den beri en düşük seviyesine gerilediğini, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin de düşüş eğilimini sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde haziran ayı işsizlik oranı, 2. çeyrek GSYH ve temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.


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Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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