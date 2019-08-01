İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 386,48 puan, Almanya'da DAX endeksi yatay seyirle 12.185,26 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 değer kaybıyla 7.571,29 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 primle 9.002,25 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 5.537,56 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 artışla 21.581,50 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa'da dün Fed sonrası başta Almanya olmak üzere gelişmiş ülke tahvil faizlerinin tüm zamanların en düşük seviyelerine gerilediğini ifade etti. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, yüzde eksi 0,443'ü görmesi sonrası yüzde eksi 0,439 seviyesinde dengelendi.

Bugün Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının izleneceğini bildiren analistler, dünya genelinde açıklanacak temmuz ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini kaydetti.