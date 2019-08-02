İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,49 değer kaybıyla 381,89 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,91 düşüşle 12.018,68 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 azalışla 7.485,28 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,93 kayıpla 8.953,70 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,06 düşüşle 5.442,93 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,45 azalışla 21.253,78 puanda seyrediyor.



Sterlin/dolar paritesi 1,2112, avro/dolar paritesi de 1,1090 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün ticaret savaşı endişelerini artıran açıklamalarının Avrupa pay piyasalarında da sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.