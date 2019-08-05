Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul Yahya Lalik dünya İbrahim Aybar
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!
Milyoner patlaması
Milyoner patlaması
Altın yeni gözde
Altın yeni gözde

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,01 değer kaybıyla 373,34 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 düşüşle 11.784,46 puan...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,01 değer kaybıyla 373,34 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 düşüşle 11.784,46 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 7.332,89 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 kayıpla 8.554,70 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 düşüşle 5.307,11 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 azalarak 20.922,80 puanda seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşı tedirginliği, Brexit kördüğümü ve bilanço açıklayan banka ve şirketlerin gelecek dönem karlılıklarına ilişkin endişelerin pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, bugün açıklanacak Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi'ne ilişkin temmuz ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5